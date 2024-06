Der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical soll laut einem Medienbericht jetzt doch nicht an die Börse gebracht werden. Der schwedische Finanzinvestor Nordic Capital wolle das Unternehmen stattdessen an einen neuen Eigner verkaufen, berichtete die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Dienstagabend unter Berufung auf Finanzkreise. Beide Parteien seien sich einig.