Trump gab am Donnerstag an, dass die Luftabwehr und die Raketen des Irans bereits ganz oder in grossen Teilen zerstört worden sei. «Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg», sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er.