Auch heute werde es daher erneut Streichungen und Verspätungen geben. «Wir empfehlen allen Reisegästen, sich bei ihren Airlines zu erkundigen, ob ihr Flug geht oder nicht», sagte der Sprecher. Ausserdem werde dringend empfohlen, vor der Abreise online einzuchecken oder das Self-Check-in am Terminal zu nutzen, das von 19 Airlines angeboten werde. Fast jeder Flug startet am Morgen und Vormittag verspätet, wie auf der Flughafen-Website zu sehen ist. Manchmal verzögert sich der Abflug nur um 15 bis 20 Minuten, häufig aber um ein bis zwei Stunden.