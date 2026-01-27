Noem steht unter anderem wegen der rigorosen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kritik - diese untersteht ihrem Haus. Die Behörde lässt Einsatzkräfte seit Monaten nach Migranten fahnden - dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Szenen, bei denen Menschen auch unrechtmässig inhaftiert werden. In Minneapolis wurden zuletzt bei Einsätzen von Bundesbeamten zwei Menschen erschossen - neben Pretti starb Anfang Januar die 37 Jahre alte Renée Good.