Die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - nutzten die Strasse von Hormus «als Instrument zur Ausübung von Druck und zur Stärkung ihrer Verhandlungsposition», sagte eine Sicherheitsexpertin in Teheran, die anonym bleiben möchte. Mit den Angriffen demonstrierten sie «ihre Fähigkeit und Kontrolle über diese strategisch wichtige Wasserstrasse». Irans Aussenminister Abbas Araghtschi betonte am Sonntag explizit, dass der Iran laut dem Rahmenabkommen allein verantwortlich für die Verwaltung der Meerenge sei. Teheran will Washington damit signalisieren: Rüttelt ihr an unserer Souveränität, wird es den globalen Energiemarkt treffen. Die Meerenge ist Irans stärkstes wirtschaftliches und militärisches Druckmittel.