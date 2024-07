Abflüge in die USA von Zürich aus sind am Freitagvormittag wegen der weltweiten IT-Panne gestrichen worden. So war der Flugbetrieb in Zürich-Kloten am Mittag weiterhin eingeschränkt und auch verspätet. In Richtung Zürich starteten gar keine Flugzeuge mehr, jene in der Luft durften noch landen.