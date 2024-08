Aktienrückkäufe lassen bei der dänischen Fracht-Reederei Moller-Maersk weiter auf sich warten. Es sei schwierig, eine Entscheidung über weitere Aktienrückkäufe zu treffen, sagte Konzernchef Vincent Clerc am Mittwoch bei Vorlage des Halbjahresberichts in Kopenhagen. Ob das Unternehmen wieder Anteile zurückkaufen kann, hängt von der Marktentwicklung ab. Es sei aber unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch passiert. Er kündigte stattdessen ein Investitionsprogramm bis zum Ende des Jahrzehnts an. Zudem halte er die Augen für Kaufoptionen offen.