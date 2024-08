Die lahmende Weltwirtschaft hat DHL Group im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auf niedrigem Niveau habe das Luft- und Seefrachtvolumen zwar weiter zugenommen, eine breite Belebung des Welthandels sei jedoch ausgeblieben, wie Finanzchefin Melanie Kreis laut Mitteilung vom Donnerstag in Bonn sagte. Das habe vor allem Folgen für das Express-Geschäft mit zeitkritischen Sendungen, welches so nicht optimal ausgelastet sei. Es ist das profitabelste und grösste Segment des Dax -Konzerns. Kreis sieht die DHL im schwachen konjunkturellen Umfeld aber gut aufgestellt - auch, weil in den vergangenen Monaten bereits Sparmassnahmen eingeleitet wurden. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Jahr und das Ergebnisziel für 2026.