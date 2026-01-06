Weshalb es zu dieser Lücke kam, konnte Féraud nicht sagen. «Wir haben heute keine Erklärung dafür.» Das tue ihm schrecklich leid. Die Justiz werde entscheiden, wer verantwortlich sei. Vor Tagen hatte der Gemeindepräsident gegenüber Medien Vorwürfe noch zurückgewiesen, dass es beim Brandschutz ein «ein lasches Verhalten» der Gemeinde gegeben habe.