Die Schliessung des Werks in St-Prex bedeute indes nicht den Rückzug von Vetropack aus dem Heimatmarkt Schweiz. Der Hauptsitz bleibe in Bülach und auch das Glasrecycling soll auf kommunaler Ebene fortgesetzt werden. Die Kunden würden künftig von anderen Vetropack-Werken in den Nachbarländern beliefert. Das Werk in der Waadt stand zuletzt für 6 Prozent der Gesamtkapazität von Vetropack.