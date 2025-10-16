Fall aus Österreich

Konkret ging es um einen Fall aus Österreich: Ein Flugzeug wurde beim Landeanflug auf einen Flughafen in Rumänien vom Blitz getroffen. Da dies laut Airline zwingend eine technische Sicherheitsüberprüfung erforderlich machte, konnte das Flugzeug nicht wie geplant für einen Weiterflug nach Wien eingesetzt werden. Die auf diesen Flug gebuchten Passagiere erreichten Wien mit einer Ersatzmaschine und mehr als drei Stunden Verspätung.