Rund 250 Angestellte und Gewerkschafter hatten sich bereits am Donnerstagmorgen vor dem Entscheid der Unternehmensleitung vor dem Genfer Flughafen versammelt, um gegen das neue Lohnmodell zu protestieren. Es handelt sich um die erste Arbeitsniederlegung des Personals des Flughafens in Genf seit seiner Gründung im Jahr 1919. Es gab jedoch bereits andere Streiks, die andere am Flughafen tätige Unternehmen betrafen.