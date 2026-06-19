Zwei Monate für Gespräche

Gemäss dem Protokoll müssen sich die USA und der Iran in den nächsten zwei Monaten insbesondere auf die Modalitäten zur Neutralisierung des auf 60 Prozent angereicherten iranischen Urans einigen. Diese Frist erscheint den meisten Experten als zu kurz, da diese Frage bei den Verhandlungen vor zehn Jahren viel Zeit in Anspruch genommen hatte. 2018 waren die USA unter Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgetreten.