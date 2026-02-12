Abgang zu erwarten

Dass auch Wormald seinen Posten räumen wird, war britischen Medien zufolge bereits erwartet worden. Nach der Kontroverse um Mandelson will Starmer seine Arbeit und das Team in der Downing Street demnach neu ausrichten. Oppositionschefin Kemi Badenoch von den Konservativen warf dem Labour-Politiker zuletzt vor, seine Mitarbeiter für die eigenen Fehler büssen zu lassen.