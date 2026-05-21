Risiko für Steuerzahler begrenzen

Die Bankenbranche und vor allem die Grossbank UBS wehren sich derzeit gegen schärfere Regulierungen und insbesondere höhere Eigenmittelanforderungen für systemrelevante Banken. Der Bundesrat schätze, dass die Schweiz eine Grossbank habe, betonte Keller-Sutter in der Diskussion am Branchenanlass: «Wir müssen aber das Risiko für die Steuerzahler begrenzen.»