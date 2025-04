Finanzministerin Karin Keller-Sutter wird sich mit ihren EU-Amtskolleginnen und -kollegen vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen über Wirtschaftswachstum in Europa austauschen. Die Bundespräsidentin reist am Freitag an das Treffen des EU-Rats für Wirtschaft und Finanzen in Warschau.