Themen werden den Angaben zufolge insbesondere die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die Beziehungen der Schweiz zur EU sein. Zudem soll es bei dem Treffen um den Krieg in der Ukraine und den Schweizer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im kommenden Jahr gehen.