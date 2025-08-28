Keller-Sutter habe die Gelegenheit genutzt, die Regierungschefin der Ukraine über die Unterstützung der Schweiz in der Ukraine zu informieren. Zudem habe sie betont, dass die Schweiz bereit sei, mit Blick auf einen Frieden - auf der Grundlage des Völkerrechts und der Uno-Charta - ihre Guten Dienste anzubieten.