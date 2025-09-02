EU-Mitgliedschaft nicht auf Tagesordnung

Beim Thema Europapolitik kamen die nächsten Schritte beim Paket Schweiz-EU zur Sprache. «Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der Schweiz, die so eng wie möglich zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ausgestaltet wird», sagte Merz. Das Thema einer Mitgliedschaft der Schweiz in der Europäischen Union stehe im Augenblick aber nicht auf der Tagesordnung.