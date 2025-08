Am Dienstag sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem US-Sender CNBC, die Bundespräsidentin habe bei dem Telefongespräch am vergangenen Donnerstag «nicht zuhören» wollen. Auch habe die Schweiz vorgeschlagen, Schweizer Importe in die USA mit Zöllen in der Höhe von einem Prozent zu belegen. Dies habe er am Telefon abgelehnt.