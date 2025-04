Keller-Sutter und Parmelin wollen sich am Donnerstagabend um 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr Schweizer Zeit) an einem Point de Presse zu ihrer Reise äussern. Dieser Termin wurde vorverschoben, weil Keller-Sutter wie andere Staats- und Regierungschefs am Samstag zur Beerdigung von Papst Franziskus in Rom erwartet wird.