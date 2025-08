«Das Eingreifen von Kennedy Jr. ist verheerend für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen», sagte Katalin Karikó von der University of Pennsylvania, die 2023 für Grundlagen zur mRNA-Impfstoffentwicklung den Nobelpreis für Medizin erhalten hat. «Seine Entscheidung wird den globalen Fortschritt in der Impfstoffentwicklung und der Wissenschaft im Allgemeinen zurückwerfen.» Die Wissenschaft mache in Europa und Asien Fortschritte, insbesondere in China.