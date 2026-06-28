Im konventionellen Teil der Anlage wurde eine der drei Niederdruckturbinen einer umfassenden Prüfung unterzogen. Alle Untersuchungen hätten einen einwandfreien Zustand der Komponenten gezeigt, schrieb die Betreiberin in ihrer Mitteilung. Im Verlauf der Revision unterstützten rund 1000 externe Fachkräfte aus über 180 in- und ausländischen Unternehmen die Mitarbeitenden des KKG.