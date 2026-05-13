Gemäss dem neuesten Bericht geht der Bundesrat davon aus, dass auch ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich wäre. Die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen beim Langzeitbetrieb in Höhe von 0,7 bis 1,2 Milliarden Franken pro Werk würden sich voraussichtlich lohnen. «Aus heutiger Sicht erscheint eine substanzielle Wirtschaftlichkeitslücke als sehr unwahrscheinlich.»