Der extreme Anstieg der Kerosinpreise durch den Iran-Krieg durchkreuzt die Gewinnpläne der British-Airways-Mutter IAG. Die Treibstoffrechnung werde in diesem Jahr mit neun Milliarden Euro etwa zwei Milliarden höher ausfallen als zunächst gedacht, teilte die International Airlines Group (IAG) mit ihren Quartalszahlen am Freitag mit. Entsprechend werde der Gewinn 2026 niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn erwartet. Die IAG-Aktie büsste nach den Neuigkeiten in London am Morgen rund vier Prozent ein und gehörte damit zu den grössten Verlierern im britischen Leitindex FTSE 100 .