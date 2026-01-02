Vom Dach aus sei es zu einer sehr schnellen Ausbreitung des Feuers gekommen, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Freitag vor den Medien in Sitten. Die Ermittler hätten Videoaufnahmen erhalten und analysiert, mehrere Personen befragt - darunter die beiden französischen Barbetreiber - und Spuren vor Ort gesichert.
Der weitere Verlauf der Untersuchung werde sich insbesondere mit den im Barbereich durchgeführten Arbeiten, den verwendeten Materialien, den Betriebsgenehmigungen sowie den Sicherheitsvorkehrungen befassen. «Darunter verstehe ich Feuerlöscher, Fluchtwege, die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und die Mittel zur Brandbekämpfung», sagte Pilloud.
Es gebe die Möglichkeit einer strafrechtliche Verfolgung, sagte sie weiter. Wenn es um die Verantwortung von noch lebenden Personen gehe, könnte eine strafrechtliche Untersuchung wegen fahrlässiger Brandstiftung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.
