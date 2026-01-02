Vom Dach aus sei es zu einer sehr schnellen Ausbreitung des Feuers gekommen, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Freitag vor den Medien in Sitten. Die Ermittler hätten Videoaufnahmen erhalten und analysiert, mehrere Personen befragt - darunter die beiden französischen Barbetreiber - und Spuren vor Ort gesichert.