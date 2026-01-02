Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer sagte auf eine Journalistenfrage auch, die Gemeinden seien im Wallis zuständig für die Kontrolle der Sicherheitsvorschriften. Er könne sagen, dass zum Gebäude, in welchem sich die Bar «Le Constellation» befindet, nie ein Bericht zu Mängeln an den Kanton Wallis gelangt sei. Zudem sagte Ganzer, dass die Bar über einen Notausgang verfügt habe.