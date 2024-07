Der US-Pharmakonzern Merck & Co rechnet wegen anhaltend guter Geschäfte mit seinem Krebsmedikament Keytruda für 2023 in der Tendenz mit mehr Umsatz als bislang. Der Gesamterlös dürfte auf 63,4 bis 64,4 Milliarden US-Dollar steigen, nach 60,1 Milliarden im Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bislang hatten die Manager für dieses Jahr 63,1 bis 64,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel.