Vor allem die Grossunternehmen mit mehr als einer halben Milliarde Jahresumsatz haben ihre Investitionen in den Klimaschutz gekürzt. Zwar sind in dieser Klasse mit 86 Prozent so viele Einheiten wie noch nie mit entsprechenden Projekten befasst, aber die durchschnittlichen Volumen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. KfW Research hat daraus einen Rückgang der relevanten Investitionen um 18,5 Prozent auf noch 42 Milliarden Euro errechnet.