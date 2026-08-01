Citadel und Situational Awareness äusserten sich auf Nachfrage nicht. Zugleich bestätigte Aschenbrenner in einem Brief an seine Investoren in der Nacht zum Freitag, dass «ein Teil» der Anteile an börsennotierten Unternehmen als Paket verkauft worden sei. Er übernehme die volle Verantwortung, schrieb Aschenbrenner in dem vom Silicon-Valley-Podcast «TBPN» veröffentlichten Brief. Zugleich versicherte er, dass der Fonds nicht geschlossen oder liquidiert worden sei. Sein eigenes Kapital sei auch in dem Fonds und er werde beweisen, dass die Ereignisse ihn zu einem klügeren Investor gemacht hätten.