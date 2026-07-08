Für die repräsentative Studie zu den KI-Nutzungszahlen hat IW Consult 500 Unternehmen in Deutschland befragt, deren Daten nach Unternehmensgrösse gewichtet wurden. Für den Wandel auf dem Arbeitsmarkt werteten die Forscher zudem rund 55 Millionen Online-Stellenanzeigen im Zeitraum von 2019 bis 2025 aus. Die IW Consult GmbH ist ein privates Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln. Es handelt sich dabei um ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).