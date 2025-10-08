Kein Stellenabbau wegen KI

Unter den KMU, die KI verwenden, berichteten 57 Prozent von Zeitgewinnen (Vorjahr: 46 Prozent). Die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze bleiben nach Einschätzung der befragten Unternehmen aber weiterhin gering und sind derzeit sogar netto positiv: Nur 2 Prozent der KMU gaben an, im Moment aufgrund von Zeitersparnissen durch KI auf Personal verzichten zu können. Dagegen erklärten 10 Prozent, dass der Einsatz von KI zu einem Stellenausbau geführt habe.