Demnach nutzen Cybertäter KI unter anderem für die Perfektionierung von «Social Engineering», um als Führungskräfte zu posieren und deren Untergebene zu täuschen. «Durch Schreiben von sehr zugeschnittenen E-Mails, dass man dort klicken oder sonst etwas tun soll, sei es mit Clonings oder der Generierung von Sprache, oder sogar der Fälschung von Videos», erläuterte Michael Daum, Leiter der Cyberschaden-Bearbeitung. «Die grosse Mehrzahl der Angriffe, die wir sehen, erfordert nach wie vor das Zutun eines Menschen - in der Regel eines Mitarbeiters - den Angriff zu ermöglichen.»