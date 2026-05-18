Nicht zu finden oder bestenfalls vereinzelt sind die KI-Begriffe auch in den Geschäftsberichten des Schokoladenherstellers Barry Callebaut und des Spezialchemiekonzerns Ems. Doch auch in diesen Branchen steigt der Druck, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So war etwa der Logistikkonzern Kühne + Nagel Mitte Februar mit einem abrupten Einbruch seines Aktienkurses konfrontiert. Dies, nachdem ein Softwareanbieter angekündigt hatte, dass er durch KI die Produktivität von Logistikunternehmen um 400 Prozent steigern könne.