Die Erlöse von Foxconn seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54,2 Prozent auf 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,4 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der Apple- und Nvidia-Zulieferer am Mittwoch mit. Damit wurde erstmals die Marke von 900 Milliarden Taiwan-Dollar übertroffen. Vor allem die Sparte mit Cloud- und Netzwerkprodukten, zu der auch KI-Server gehören, habe von der starken Nachfrage nach KI-Produkten profitiert. Auch die Sparte für intelligente Unterhaltungselektronik, die Smartphones umfasst, legte kräftig zu.
Für das dritte Quartal rechnet Foxconn sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich mit einem Wachstum. Der Betrieb werde allmählich an Fahrt gewinnen, da die Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hochsaison kämen, hiess es weiter. Es sei jedoch «notwendig, die Auswirkungen der unbeständigen globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu beobachten». Foxconn, das offiziell Hon Hai Precision Industry heisst, gibt keine numerischen Prognosen ab. Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal sollen am 12. August veröffentlicht werden.
(Reuters)