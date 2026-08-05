Die ⁠Erlöse von Foxconn seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54,2 ⁠Prozent auf 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,4 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der ‌Apple- und Nvidia-Zulieferer am Mittwoch ‌mit. Damit wurde erstmals die ​Marke von 900 Milliarden Taiwan-Dollar übertroffen. Vor allem die Sparte mit Cloud- und Netzwerkprodukten, zu der auch KI-Server gehören, habe von der starken ‌Nachfrage nach KI-Produkten profitiert. Auch die Sparte für intelligente Unterhaltungselektronik, die Smartphones umfasst, legte kräftig zu.

Für das dritte ​Quartal rechnet Foxconn sowohl im ​Quartals- als auch im Jahresvergleich ​mit einem Wachstum. Der Betrieb werde allmählich an Fahrt gewinnen, ‌da die Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hochsaison kämen, hiess es weiter. Es sei ​jedoch «notwendig, ​die Auswirkungen der unbeständigen ⁠globalen politischen und wirtschaftlichen Lage zu ​beobachten». Foxconn, das ⁠offiziell Hon Hai Precision Industry heisst, gibt ‌keine numerischen Prognosen ab. Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal sollen am 12. ‌August veröffentlicht werden.

(Reuters)