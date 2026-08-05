Die ⁠Erlöse von Foxconn seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54,2 ⁠Prozent auf 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,4 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der ‌Apple- und Nvidia-Zulieferer am Mittwoch ‌mit. Damit wurde erstmals die ​Marke von 900 Milliarden Taiwan-Dollar übertroffen. Vor allem die Sparte mit Cloud- und Netzwerkprodukten, zu der auch KI-Server gehören, habe von der starken ‌Nachfrage nach KI-Produkten profitiert. Auch die Sparte für intelligente Unterhaltungselektronik, die Smartphones umfasst, legte kräftig zu.