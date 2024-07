Getrieben vom KI-Boom hat der taiwanische Chiphersteller TSMC im abgelaufenen Quartal selbst die zuletzt nochmals gestiegenen Gewinnerwartungen übertroffen. Der Überschuss schnellte in den drei Monaten bis Ende Juni um gut 36 Prozent auf 247,8 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (7,6 Mrd US-Dollar) nach oben, wie der Zulieferer von Unternehmen wie Nvidia und Apple am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten trotz zuletzt positiver Umsatzsignale von TSMC ein Plus von 29 Prozent erwartet. Zudem blickt das Unternehmen nun optimistischer auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr.