Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix profitiert weiter vom KI-Boom und hat im dritten Quartal einen Umsatz und Gewinnsprung verzeichnet. Eine Abschwächung sieht der Konzern kurzfristig nicht: Das gesamte Speicherchip-Sortiment für 2026 sei bereits ausverkauft, teilte SK Hynix am Mittwoch in Icheon mit. Der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für den US-Konzern Nvidia plant, im nächsten Jahr deutlich mehr Geld in den Kapazitätsausbau zu investieren und die Produktion angesichts der beispiellosen Investitionen von Branchenführern wie OpenAI und Meta zu steigern.