Die immer noch ungebremste KI-Nachfrage hat die Wachstumsrate von Amazons Cloud-Sparte AWS im Auftaktquartal auf ein Hoch seit 2022 getrieben. Noch vor drei Monaten hatte der Technologie- und Handelskonzern die Börse mit einer Investitionsprognose von rund 200 Milliarden Dollar für KI, Chips, Robotik und Satelliten geschockt. Den Schreck haben Anleger aber längst verdaut, scheinen sich die hohen Ausgaben etwa für den Ausbau von Rechenzentren doch zunehmend und rasch auszuzahlen. Für den Aktienkurs zeichnete sich am Donnerstag ein neuer Rekord ab.