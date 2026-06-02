Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat wegen der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur seine Umsatzziele deutlich angehoben. Die Erlöse sollen im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Oktober) nun um 29 bis 33 Prozent zulegen, wie der Server- und Speicherlösungs-Spezialist bereits am Montag nach US-Handelsschluss in Houston mitteilte. Zuvor lag die ausgegebene Spanne noch bei 17 bis 22 Prozent Umsatzplus. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Konzern einen Erlös von 34,3 Milliarden Dollar (rund 29,5 Milliarden Euro) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management dann noch ein Wachstum im Bereich von 8 bis 12 Prozent. Beide Ziele liegen deutlich über den Erwartungen von Branchenexperten.