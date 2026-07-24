Auch Intels Ausblick auf das laufende Quartal lag deutlich über den Markterwartungen. Die Aktie stieg am Freitag im vorbörslichen US-Handel um rund 6 Prozent auf 106,30 Dollar. Das Jahreshoch von gut 142 Dollar aus dem Juni liegt damit aber noch ein gutes Stück entfernt. So hatten viele Anleger nach der rasanten Rally bei KI-Aktien seit Mitte Juni stark Kasse gemacht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs lagen die Intel-Aktien 2026 per Donnerstagsschluss immer noch rund 170 Prozent im Plus. Seit dem Frühjahr 2025 ist ihr Wert zudem auf mehr als das Vierfache gestiegen.