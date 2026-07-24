Auch Intels Ausblick auf das laufende Quartal lag deutlich über den Markterwartungen. Die Aktie fiel am Freitag im frühen US-Handel nach einem guten Start zuletzt trotzdem um 3,5 Prozent auf 96,76 Dollar. Bei Techwerten allgemein sorgten anhaltende Zurückhaltung und Gewinnmitnahmen für weiter sinkende Kurse. Dank der rasanten Rally bei KI-Aktien war die Intel-Aktie im Juni bis auf gut 142 Dollar gestiegen. Viele Anleger hatten danach stark Kasse gemacht. Trotz des Kursrückgangs liegen die Titel seit Jahresbeginn immer noch gut 160 Prozent im Plus.