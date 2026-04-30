Der Elektronikkonzern Samsung hat dank des anhaltenden KI-Booms den höchsten Gewinn seit seiner Gründung erzielt. Dieser wurde vor allem von der starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark steigen lassen. Allein 53,7 Billionen Won des Betriebsgewinns - und damit fast 94 Prozent des Gesamtgewinns - stammten im vergangenen Quartal aus der Halbleitersparte des Konzerns. Das war deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, besonders im Segment leistungsstarker Speicherchips.