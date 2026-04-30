Bereits im Schlussquartal 2025 war Taiwans Wirtschaft dank der hohen Nachfrage nach Technologiewaren wie Computerchips ungewöhnlich stark gewachsen. Trotz der Turbulenzen durch den Krieg im Nahen Osten «bleibt der Technologie-Superzyklus weiterhin positiv», sagte Chefvolkswirt Raymond Yeung von der Australia & New Zealand Banking Group. «Selbst wenn sich das Wachstum auf einstellige Werte abschwächt, wird Taiwan dank des hohen Niveaus im ersten Quartal weiterhin zu den leistungsstärksten Volkswirtschaften Asiens gehören.»