Einfallstor für Hacker

Schwachstellen in Software, Hardware oder Netzwerken sind Einfallstore für Cyberangriffe durch Kriminelle oder Hacker im Dienste ausländischer Geheimdienste. Je länger eine Schwachstelle bekannt, aber nicht geschlossen ist, desto grösser ist das Risiko für Unternehmen, staatliche Einrichtungen und private Nutzer, Opfer von Datendiebstahl zu werden oder von Erpressung nach dem Aufspielen von Schadsoftware. Auch deutsche Nachrichtendienste und Ermittler nutzen für bestimmte Zwecke Schwachstellen, etwa um Terrornetzwerke oder schwere Straftaten aufzuklären beziehungsweise zur Gefahrenabwehr. Relevant sind hier vor allem sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, die den Herstellern noch nicht bekannt sind.