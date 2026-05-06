Jetzt schlug Musk ganz andere Töne an. Er habe vergangene Woche viel Zeit mit Spitzenmitarbeitern des Anthropic-Teams verbracht, um sich darüber zu informieren, wie sie dafür sorgten, dass Claude gut für die Menschheit sei. Dabei sei er «beeindruckt» worden. Deshalb sei er damit einverstanden gewesen, Colossus 1 an Anthropic zu vermieten - während die eigene KI-Entwicklung inzwischen in das nächste Rechenzentrum Colossus 2 gewandert sei.