Im Vergleich zu einer vorab veröffentlichten Version des Clips schwächte Anthropic die Botschaft ab, sodass sie etwas weniger als direkte Attacke auf OpenAI wirkte. Ursprünglich hiess es: «Werbung kommt in die KI. Aber nicht zu Claude.» In der ausgestrahlten Variante endeten die Clips mit den Worten: «Es gibt eine Zeit und einen Ort für Werbung. Aber Ihre Unterhaltungen mit KI sollten nicht dazu gehören.»