In einem schwächeren Umfeld verlor die im Dax notierte Aktie mangels grösserer Neuigkeiten rund zwei Prozent. Dass Siemens Energy sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigen und im laufenden Geschäftsjahr bis zu einer Milliarde Euro mehr ausgeben will, stützte die Kurse nicht. Am Volumen von insgesamt 6 Milliarden Euro bis 2028 hält das Unternehmen vorerst fest. Dazu kommt, dass die Aktie in der Vergangenheit zu den am stärksten gestiegenen Titeln gehört - im laufenden Jahr steht bereits wieder ein Plus von gut 45 Prozent zu Buche, auch wenn in den vergangenen Wochen die Kursgewinne eher überschaubar ausfielen.