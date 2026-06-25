Hingegen blieben KMU oft in der Pilotphase stecken: «KMU verfügen nicht über die personellen und finanziellen Ressourcen, um im grossen Stil eigene KI-Kompetenzen aufzubauen», heisst es dazu. Vielerorts fehle zudem eine qualitativ gute Datenbasis oder schlicht die Zeit, um neue Lösungen systematisch zu testen. Darüber hinaus bestünden oft Unsicherheiten in Bezug auf Datenschutz und den konkreten wirtschaftlichen Nutzen.