Nach dem gestrigen «Polizeiangriff» auf das «KI-kurzschliessen-Camp» in Benken ZH und der provisorischen Durchführung des Programms in der «Garage» in Schaffhausen sei in Tengen (D) ein neuer Ort für die Weiterführung des Camps gefunden worden, teilte die Gruppierung «Aufstände der Allmende» am Samstagmittag mit.