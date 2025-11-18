Datenschutz-Grundverordnung vereinfachen

Merz und Macron gingen auf dem Gipfel auch auf Forderungen der Wirtschaft ein, die europäischen Verordnungen für Künstliche Intelligenz und Datenschutz weniger streng anzuwenden. «Wir bitten die Kommission, die Verordnung über die KI-Systeme mit hohen Risiken um ein Jahr aufzuschieben. Und wir fordern eine Vereinfachung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), um hier einen angemessenen Ansatz und Schutzregeln zu verfolgen», sagte der französische Präsident. Bundeskanzler Merz betonte, seiner Ansicht nach werde zu viel Wert auf Datenschutz gelegt und zu wenig auf Datensicherheit. Dies müsste sich ändern./chd/DP/he